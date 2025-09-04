Kejutan Jelang Laga FIFA Matchday, Timnas Indonesia Panggil Talenta Muda Baru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah kejutan menghebohkan para pecinta sepak bola. Timnas Indonesia kembali ramai dibicarakan lantaran memunculkan sosok pemain baru.

Hal itu berawal dari unggahan Klub Sepak Bola di Major League Soccer (MLS), Los Angeles (LA) FC pada Rabu (3/9).

Klub yang bermain di Amerika Serikat itu merilis daftar pemain yang akan bertanding pada jeda laga internasional. Salah satunya adalah talenta muda bernama Adrian Wibowo.

Dalam unggahan tersebut, Adrian Wibowo merupakan pemain sayap kanan yang dipanggil demi memperkuat Timnas Indonesia selama FIFA Matchday berlangsung.

Secara bersamaan, agenda Timnas Indonesia, yakni melakoni ajang Kualifikasi Piala Asia U-23, dan uji coba internasional melawan Chinese Taipei serta Lebanon.

Merespons soal Adrian Wibowo, Pelatih Timnas Indonesia Senior Patrick Kluivert memberikan penilaian positif terhadap pemain berusia 19 tahun itu.

“Tentu saja kami mencari kemungkinan dan talenta pemain Indonesia di seluruh dunia, dan kami menemukan bahwa Adrian adalah salah satu pemain berbakat,” ujar Patrick dalam konferensi pers, Kamis (4/9).

Bagi Patrick, talenta yang memiliki darah Indonesia, kemudian tengah berkarir di luar negeri, harus dimaksimalkan, diberdayakan, serta didorong untuk datang membela Timnas.