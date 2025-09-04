Gerald Vanenburg: Jika Tak Menang Lawan Macau, Kita Memiliki Masalah Besar

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg mengungkapkan timnya harus memenangkan pertandingan kedua babak Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Grup J ketika Garuda Muda melawan Macau di GOR Delta Sidoarjo pada Sabtu (6/9).

Hal tersebut disampaikan Gerald setelah kegagalan Indonesia mengalahkan Laos, ketika Kadek Arel dan kawan-kawan hanya sanggup bermain imbang 0-0 di GOR Delta Sidoarjo pada Rabu (3/9).

"Kita harus menang dengan Macau. Kita harus menang dengan mudah dan jika kita tidak menang dengan mudah maka kita akan memiliki masalah besar," kata pelatih asal Belanda itu pada jumpa pers seusai pertandingan.

Kemenangan melawan Macau, yang kalah 0-5 pada laga pertamanya melawan Korea Selatan, selain mendongkrak kepercayaan diri Indonesia lagi, juga membuat mereka membuka kesempatan lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2026 yang dimainkan di Arab Saudi pada Januari tahun depan.

Setelah tuntas melawan Macau, nantinya Indonesia akan memainkan laga pamungkas melawan juara Piala Asia U-23 2020, Korea Selatan, pada Selasa (9/9). Sama seperti Macau, kata Vanenburg, tidak ada target lain selain tiga poin melawan Korea Selatan.

"Kita harus menang lawan Korea Selatan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang," ucap Vanenburg.

Saat mengungkapkan perasaannya setelah hasil imbang melawan Laos, Vanenburg merasa sangat kecewa karena Indonesia seakan tak bermain dalam satu kesatuan tim.

Dia mengaku segera merampungkan, terutama tentang bagaimana cara untuk mengkonversikan peluang menjadi gol setelah kemenangan besar 8-0 atas Brunei Darussalam pada laga pertama Kejuaraan ASEAN U-23 2025 pada Juli lalu.