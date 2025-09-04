Gerald Singgung Masalah Pemain Timnas U-23 yang Jarang Dapat Menit Bermain

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg menyinggung masalah yang dialami para pemainnya yang jarang mendapatkan menit bermain masing-masing klub.

Hal itu berpengaruh dengan performa mereka ketika bermain membela skuad Garuda Muda.

"Itu berpengaruh besar. Kalau di klub saja jarang main, sulit untuk tampil bagus di timnas. Pemain harus kerja keras di klubnya masing-masing. Lihat saja Cristiano Ronaldo, meski sudah senior tetap latihan keras setiap hari," ujar Gerald saat konferensi pers seusai laga, Rabu (3/9) malam.

Gerald menyatakan kemenangan pada pertandingan selanjutnya menjadi harga mati seusai berbagi poin dengan Laos pada Laga Pertama Kualifikasi Piala Asia U-23 pada Rabu (3/9) malam.

Bermain sebagai tuan rumah di GOR Delta Sidoarjo, tidak ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan tersebut alias 0-0.

Di sisi lain, sebelum pertandingan Indonesia dengan Laos, Timnas Korea Selatan berpesta gol atas lawannya Macau dengan skor mencolok 5-0.

Eks Ajax dan PSV Eindhoven tersebut menyebut peluang untuk lolos harus menang di dua laga berikutnya, yakni menghadapi Macau dan Korea Selatan.

Bagi Gerald, sejatinya pertandingan pertama merupakan hal yang paling utama. Sebab, jika menang di laga pertama, maka laga selanjutnya akan lebih mudah.