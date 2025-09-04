Timnas Indonesia U-23 Gagal Petik 3 Poin Atas Laos, Gerald Sampaikan Maaf

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Hasil kurang memuaskan tersaji pada Laga Pertama Kualifikasi Piala Asia U23, antara Timnas Indonesia melawan Laos, Rabu malam (3/9).

Alih alih tampil perkasa, Skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23, gagal memetik 3 poin. Skor kacamata bertahan sampai akhir pertandingan.

Selama 2x45 menit, para pemain Indonesia terus mendominasi lapangan. Bermain sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, berkali kali mereka melancarkan serangan.

Indonesia bisa saja mengubah papan skor menjadi 1-0, akan tetapi di menit ke 5, sepakan Muhammad Rayhan Hannan sempat menjebol gawang Laos, dianulir wasit sebagai offside lantaran bola membentur Jens Ravens dalam posisi lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan dengan pemain lawan

Selama pertandingan, Timnas Indonesia terus menebar ancaman kepada Laos. Mulai dari kaki Rafael Struick, skema set piece, maupun lemparan jarak jauh dari Bek Robi Darwis, juga turut dimanfaatkan demi mencetak angka.

Pada babak kedua, Indonesia memperoleh banyak peluang emas. Namun tidak ada satupun yang bisa dikonversi menjadi gol.

Sementara itu, Laos tercatat hanya menghasilkan satu peluang berarti lewat tendangan penjuru. Selebihnya, menampilkan gaya bertahan total. Sehingga gawang Indonesia yang dikawal Cahya Supriadi nirbobol.

Pelatih Timnas U-23 Gerald Vanenburg meminta maaf kepada masyarakat lantaran penampilan anak didiknya sangat mengecewakan.