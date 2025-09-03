Babak Pertama Indonesia Lawan Laos, Rayhan Hannan Nyaris Membawa Garuda Muda Unggul

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Babak pertama pertandingan Indonesia melawan Laos pada Kualifikasi Piala Asia U-23, di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Rabu malam (3/9) berjalan alot.

Meski Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U-23, mendominasi lapangan selama 45 menit, namun tidak ada satu pun peluang yang sukses dikonversi menjadi goal.

Skuad Asuhan Gerald Vanenburg bisa saja mengubah papan skor menjadi 1-0. Akan tetapi, sepakan Striker Muhammad Rayhan Hannan tepat menjebol gawang Laos, dianulir wasit sebagai Offside, lantaran bola membentur Jens Ravens.

Selama pertandingan, Timnas Indonesia terus menebar ancaman kepada Laos. Mulai dari sisi sayap, skema set piece, maupun lemparan jarak jauh dari Bek Robi Darwis, juga turut dimanfaatkan demi mencetak angka.

Sementar Laos, hanya menyuguhkan strategi bertahan total, sampai pertandingan memasuki jeda istirahat sehingga sama sekali tidak memberikan perlawanan kepada Indonesia.

Kendati tanpa upaya serangan, usaha Laos dengan formasi 5-4-1, membuat lini pertahanan kian rapat. Alhasil serangan Indonesia dapat diredam.

Skor 0-0 babak pertama Indonesia menghadapi Laos, tetapi tidak berubah hingga wasit menuip pluit tanda akhir dari babak pertama. (mcr23/jpnn)