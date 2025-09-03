Starting Line Up Indonesia Vs Laos, Duet Jens Raven & Rafael Struick Jadi Andalan

JPNN.com

Rabu, 03 September 2025 – 20:42 WIB
Timnas Indonesia U23 menjamu Laos, pada Pertandingan Pertama Kualifikasi Piala Asia U23, di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Rabu (3/9) pukul 19.30 WIB. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Timnas Indonesia U-23 menjamu Laos pada Pertandingan Pertama Kualifikasi Piala Asia U-23, di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Rabu (3/9) pukul 19.30 WIB.

Skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U-23 dipastikan tampil menyerang total menghadapi Laos, dengan mengandalkan Jens Raven, dan Rafael Struick, sebagai ujung tombak.

Striker Klub BRI Super League Bali United, dan Penyerang Dewa United tersebut, dipercaya sebagai juru gedor pada babak pertama, bersama Striker Persija Jakarta Muhammad Rayhan Hannan.

Selain Jens Raven dan Rafael Struick, Timnas Indonesia juga memasukan pemain bertahan yang baru dinaturalisasi, Dion Markx, di bangku cadangan.

Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vanenburg, mengusung formasi 4-3-3. Sementara Pelatih Timnas Laos Ha Hyeokjun, bakal menerapkan strategi parkir bus, lewat formasi 5-3-2.

Laga pertama Grup J antara Indonesia versus Laos, dan Macau melawan Korea Selatan diprediksi akan berlangsung meriah.

Berikut susunan pemain Timnas Indonesia dengan Jersey Putih, dan Laos.

Timnas Indonesia (Jersey Putih)

Susunan pemain Timnas Indonesia U-23 melawan Laos di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dalam laga Kualifikasi Piala Asia
