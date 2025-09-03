Kehilangan Pemain Kunci, Laos Siapkan Skuad Muda pada Kualifikasi Piala Asia U-23

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Timnas Laos U-23 menurunkan skuad muda dengan rata-rata usia 19 tahun menghadapi turnamen kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora (GOR) Delta Sidoarjo yang dimulai, Rabu (3/9) malam.

Pelatih Laos U-23 Ha Hyeokjun mengaku sudah memaksimalkan persiapan meski kehilangan salah satu pemain kunci yang berkarier di liga Vietnam.

"Kami sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Namun, salah satu pemain utama kami di Divisi 1 Vietnam tidak bisa ikut serta dan itu sangat memengaruhi persiapan. Kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin," kata Hyeokju saat konferensi pers di Surabaya, Selasa (2/9).

Menurutnya, skuad muda yang dibawa kali ini diproyeksikan untuk masa depan sehingga harus mendapatkan pengalaman penting di level internasional.

Terkait gaya permainan timnas Indonesia U-23, pelatih asal Korea Selatan itu menyebut pergantian pelatih dari Shin Tae Yong ke Gerald Vanenburg menjadi perhatian.

Dia menilai performa tim Indonesia cukup baik di bawah kepemimpinan pelatih baru asal Belanda tersebut.

"Shin Tae Yong sudah melakukan pekerjaan luar biasa di Indonesia. Walaupun mereka kalah dari Vietnam di final ASEAN U-23 Championship Mandiri Cup 2025, Indonesia tetap tampil baik. Saya rasa investasi terbesar tetap untuk tim senior, dengan target lolos ke Piala Dunia," ujarnya.

Sementara itu, pemain Laos Anantaza Siphongphan menyebut semangat seluruh tim cukup tinggi untuk tampil maksimal.