2 Pemain Diaspora Gabung Persib Bandung, Ini Komentar Patrick Kluivert

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Salah satu kontestan BRI Super League, Persib Bandung terus menambah amunisi demi bisa bersaing di Level Asia, maupun Kompetisi Regional.

Terbaru, Maung Bandung, julukan Persib Bandung, mendatangkan Pemain Sayap Kanan Eliano Reijnders dan Jenderal Lini Tengah Thom Haye.

Keduanya sama-sama bermain di Kompetisi Sepak Bola Teratas di Belanda, atau dikenal sebagai Eredivisie.

Menanggapi saga transfer tersebut, Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyambut positif terkait kehadiran dua pemain baru itu.

“Itu baik untuk tim kami, karena mereka akan berada di Indonesia jika kami memanggilnya.,” ujar Patrick, Selasa (2/9).

Mantan Juru Taktik Timnas Curacao tersebut berharap, Eliano Reijnders dan Thom Haye bisa bermain secara reguler.

Menurutnya, Eliano Reijnders dan Thom Haye mendapatkan menit bermain yang tidak banyak, di klub sebelumnya.

Selama di PEC Zwolle, Eliano Reijnders yang merupakan Adik Kandung Pemain Manchester City Tijani Reijnders, kerap kali tampil dari bangku cadangan.