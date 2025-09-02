Striker Ole Romeny Diragukan Tampil, Patrick Kluivert Belum Menentukan Pengganti

JPNN.com

Selasa, 02 September 2025 – 22:25 WIB
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Striker Timnas Indonesia Ole Romeny, diragukan tampil pada ajang Uji Coba Internasional melawan laga Chinese Taipei, dan Lebanon.

Laga bertajuk FIFA Matchday itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Kota Surabaya, pada Jumat (5/9) dan Senin (8/9).

Untuk diketahui Ole Romeny dibekap cedera, ketika membela Oxford United melawan Arema FC pada kompetisi Piala Presiden Juli 2025.

Ole yang sudah mencetak tiga gol dalam empat pertandingan bagi Timnas Indonesia menerima tekel keras dari Pemain Depan Arema FC Paulinho Mocellin.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku prihatin dengan kondisi Ole Romeny sehingga harus absen pada kedua pertandingan ini.

Namun di satu sisi, Mantan Pemain Newcastle United tersebut memanfaatkan situasi dengan membawa Pemain Naturalisasi Baru Mauro Zijlstra.

“Dia seharusnya bermain di tim U-23 bersama pelatih Gerald, tetapi sayangnya tidak bisa mengaturnya, jadi saya memanggilnya ke tim utama,” ujar Patrick.

Terkait opsi Mauro sebagai pengganti Ole, Patrick Kluivert mengaku terbuka dengan segala kemungkinan yang ada.

