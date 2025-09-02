Tekad Patrick Kluivert Jelang FIFA Matchday, Optimistis Indonesia Raih Hasil Terbaik

JPNN.com

Selasa, 02 September 2025 – 21:30 WIB
Timnas Indonesia latihan di Stadion Gelora Bung Tomo jelang FIFA Matchday melawan Chinese Taipei dan Lebanon. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Timnas Indonesia terus memaksimalkan sejumlah persiapan menjelang FIFA Matchday melawan Chinese Taipei dan Lebanon.

Rencananya, laga uji coba internasional itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Kota Surabaya, Jumat (5/9) dan Senin (8/9).

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memastikan anak asuhnya siap tampil sebaik mungkin.

“Kami tahu bagaimana lawan bermain sehingga kami bisa menyesuaikan gaya bermain kami agar tampil sebaik mungkin,” ujar Patrick.

Patrick Kluivert menilai Jay Idzes dan kawan kawan sangat termotivasi dan fokus untuk meraih hasil terbaik.

“Para pemain harus memulai pertandingan dengan segar.Kami siap menjalani sesi latihan yang baik,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Eks Penyerang Ajax dan Barcelona ini menyampaikan pujian kepada Kota Surabaya atas fasilitas yang disediakan.

Salah satunya adalah kondisi lapangan, yang layak digunakan oleh Timnas Indonesia sebagai tempat latihan dan bertanding.

