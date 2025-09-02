Indonesia Dapat Tambahan Pemain Naturalisasi, Gerald Singgung Persaingan Kualitas

JPNN.com

Selasa, 02 September 2025 – 21:00 WIB
Pelatih Timnas U-23 Gerald Vanenburg, didampingi Bek Mikael Tata, dan Asisten Pelatih Matias Ibo, dalam konferensi pers Kualifikasi Piala Asia, Selasa (2/9). Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menjelang laga Kualifikasi Piala Asia U-23, Timnas Indonesia di Gelora Delta Sidoarjo, Rabu (3/9) kembali mendapatkan tambahan pemain.

Tak tanggung tanggung, pemain yang didapat adalah Miliano Jonathan, dan Mauro Nils Zijlstra. Keduanya diketahui sama-sama bermain sebagai penyerang di Liga Belanda.

Meski demikian, Pelatih Timnas U123 Gerald Vanenburg meminta kepada semua anak asuhnya, terus membuktikan kualitasnya

“Saya punya 23 pemain, termasuk Dion, Jens, dan lainnya. Semua harus membuktikan diri lebih baik dari yang lain,” ujar Gerald.

Pada dasarnya, Gerald mengaku senang dengan komposisi pemain yang ada, baik pemain naturalisasi, maupun pemain lokal.

Namun, eks Ajax dan PSV Eindhoven tersebut berharap para pemain harus menampilkan kemampuan terbaiknya.

“Demi timnas, pemain terbaik yang akan dimainkan. Mereka harus bersaing sehat untuk naik level,” tuturnya.

Menurutnya, apabila ada pemain yang jarang bermain di klub maka berdampak terhadap penurunan fisik mereka menurun.

Menjelang laga Kualifikasi Piala Asia U23, Timnas Indonesia di Gelora Delta Sidoarjo, Rabu (23/9) kembali mendapatkan tambahan pemain
