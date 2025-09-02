Mitos GOR Delta Sidoarjo Selalu Bawa Keberuntungan, Gerald Vanenburg Enggan Jemawa

JPNN.com

Selasa, 02 September 2025 – 20:02 WIB
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Tengah) bersama Bek Timnas U23, Mikael Tata (kanan) saat konferensi pers jelang Kualifikasi Piala Asia U-23. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Stadion Gelora (GOR) Delta Sidoarjo kembali dipilih sebagai venue penyelenggara pertandingan sepak bola internasional.

Terbaru, stadion yang juga dipakai sebagai kandang oleh Deltras FC tersebut, ditunjuk sebagai ajang kualifikasi Piala Asia U-23 2025.

Selama memainkan laga di sana, Timnas Indonesia kerap kali menuai hasil positif, bahkan pernah keluar sebagai juara AFF sebanyak dua kali.

Menanggapi kondisi tersebut, Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg memilih enggan jemawa.

Eks Ajax dan PSV Eindhoven tersebut menilai faktor keberuntungan tidak selalu menyertai di tempat yang sama.

“Kalau selalu menang di tempat yang sama, bisa saja suatu hari kalah juga di situ,” ujar Gerald.

Gerald yang juga menjabat sebagai Asisten Pelatih Timnas Senior itu mengaku tidak peduli di stadion mana bermain.

“Bagi saya yang penting fokus. Senang juga kalau ada banyak orang percaya pada tim ini dan mendukung kami. Itu yang paling dibutuhkan,” ucapnya.

Timnas Indonesia U-23 sering memetik kemangan saat berlaga di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, begini kata pelatih Gerald
