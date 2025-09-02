Siap Tempur di Kualifikasi Piala Asia, Timnas U-23 Sapu Bersih Semua Pertandingan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Timnas Indonesia U-23 tidak sabar melakoni Pertandingan Kualifikasi Piala Asia 2025. Skuad Garuda Muda akan bermain di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Timnas Indonesia U-23 masuk dalam Grup J, bersama Laos, Macau, dan Korea Selatan. Pertandingan pertama adalah melawan Laos pada Rabu (3/9).

Pelatih Timnas U-23 Gerald Vanenburg memastikan kondisi anak asuhnya siap tempur dan lebih baik dari turnamen edisi sebelumnya.

“Mereka sudah mempersiapkan sejak berada di klub masing-masing dan sudah berlatih. Diharapkan kondisi fisiknya juga sudah,” ujar Gerald, Selasa (2/9).

Eks Pelatih PSV Eindhoven itu menargetkan tiga poin pada masing masing laga. Dia juga meminta Mikael Tata dan kawan kawan tetap fokus selama bermain.

“Saya tidak peduli lawannya siapa, kami harus siap. Siapapun pemain yang dipilih, harus menunjukkan kualitas,” ucapnya.

Gerald yang juga menjabat sebagai Asisten Pelatih Timnas Senior menganggap semua lawan bisa mengalahkan Indonesia.

“Kami respek ke semua lawan, termasuk Korea, tetapi jangan sampai lengah karena lawan yang dianggap lemah juga bisa mengalahkan kalau kami, kalau tidak fokus,” kata Gerald.