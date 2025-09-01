Tambah Amunisi, Persik Kediri Datangkan Gelandang Venezuela Williams Lugo

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri resmi merekrut Williams Lugo untuk memperkuat lini tengah dalam kompetisi Super League 2025/2026.

Manajer Tim Persik Kediri, M Syahid Nur Ichsan, menyebut keputusan mendatangkan Lugo karena performa apik yang ditunjukkan sang pemain.

“Sebagai pemain tengah, Williams Lugo memiliki kecepatan, kreativitas, dan visi permainan yang kami butuhkan untuk menambah variasi serangan tim," ujar Syahid di Kediri, Minggu (31/8).

Baca Juga: Persik Kediri Bawa Misi Kebangkitan Lawan Dewa United

Williams Lugo bukan wajah baru di sepak bola Indonesia. Musim lalu, gelandang serang 175 cm itu membela PSBS Biak, tampil dalam 30 laga, mencetak enam gol, dan membuat empat asis.

Sebelum hijrah ke Indonesia, pemain berusia 26 tahun tersebut berkarier di Venezuela bersama Portuguesa, Deportivo La Guaira, dan Puerto Cabello.

Dengan bergabungnya Lugo, Persik kini memiliki sepuluh pemain asing. Kehadiran eks PSBS Biak itu diharapkan bisa memperkuat lini serang Macan Putih.

Baca Juga: Persik Kediri Pinjamkan Zikri Ferdiansyah dan Aulia Ramadhani ke Klub Liga 2

"Melihat potensi yang dimiliki Lugo, kami berharap kehadirannya akan memberikan energi positif dan memperkuat lini serang, khususnya dari lini tengah," kata dia.

Syahid juga ingin agar Lugo bisa beradaptasi dengan pemain lainnya secara cepat.