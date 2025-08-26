Arema FC Resmi Lepas Tito Hamzah dkk ke Deltras Sidoarjo, Ini Alasannya

jatim.jpnn.com, MALANG - Manajemen Arema FC resmi melepas empat pemain ke klub Liga 2 Deltras Sidoarjo dengan status pinjaman. Mereka ialah Tito Hamzah, Achmad Figo, Bayu Aji, dan Shulton Fajar.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan keputusan itu diambil agar para pemain mendapat menit bermain reguler.

"Kami ingin mereka mendapatkan menit bermain yang cukup," kata Yusrinal

Menurutnya, para pemain makin matang dari segi kemampuan maupun pengalaman sehingga ketika kembali dari masa peminjaman diharapkan mampu tampil dengan performa yang lebih baik.

"Ini akan menjadi bekal penting ketika mereka kembali ke Arema FC, dengan harapan siap memberikan kontribusi maksimal untuk Singo Edan (julukan Arema FC)," ucapnya.

Arema FC juga mengapresiasi Deltras Sidoarjo yang mau memberikan kesempatan kepada pemain muda tersebut.

Klub berjuluk Singo Edan itu sudah mengumumkan peminjaman lewat akun Instagram resminya dengan pernyataan 'Siap kembali lebih tangguh'.

Berdasarkan laman transfermarkt Tito Hamzah (sayap kanan) membela Arema sejak musim 2021/2022, tampil 52 kali dengan 1 gol dan 1 assist.