Hanya Raih Satu Poin, Madura United Imbang 1-1 Lawan Persita

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United harus puas berbagi poin dengan Persita Tangerang setelah laga pekan ketiga BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP), Minggu (24/8) malam berakhir imbang 1-1.

Dua gol yang tercipta semuanya berasal dari titik putih. Madura United lebih dulu unggul lewat penalti Pedro Monteiro pada menit ke-24. Namun, Persita menyamakan kedudukan melalui eksekusi Aleksa Andrejic di menit ke-64.

Sejak awal babak pertama, kedua tim langsung tampil menyerang. Madura mendapat keuntungan lebih dulu usai pelanggaran di kotak terlarang pada menit ke-24.

Monteiro yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses menaklukkan kiper Persita, Igor Rodrigues. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persita meningkatkan intensitas serangan.

Tekanan mereka berbuah penalti pada menit ke-64 setelah wasit menunjuk titik putih. Andrejic menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk membuat skor menjadi 1-1.

Madura sempat mendapat peluang emas lewat sepakan Lulinha di menit akhir, tetapi bisa digagalkan kiper Persita. Alhasil, skor imbang bertahan hingga laga usai.

Pelatih Madura United Alfredo Vera mengakui timnya gagal memaksimalkan peluang.