Dominasi SDN Kalirungkut di MilkLife Soccer Challenge Surabaya 2025, Cetak Juara Ganda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ajang MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Surabaya Seri 1 2025-2026 resmi berakhir, Minggu (24/8).

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kalirungkut I/264 tampil dominan dengan menyapu bersih dua gelar juara di kategori usia (KU) 10 dan KU 12.

Pada partai final KU 12 di Stadion Brawijaya, SDN Kalirungkut I/264 mempertahankan gelar usai mengalahkan SDN Manukan Kulon II/499 B dengan skor 4-1.

Sementara itu, di KU 10, tim Kalirungkut juga berjaya dengan kemenangan telak 4-0 atas SDN Ngagel Rejo I/396.

Kapten SDN Kalirungkut I/264 Bellamy Nabilla Ariellaputri menyebut kemenangan ini buah kerja sama dan ketenangan tim dalam menghadapi tekanan.

“Pertandingan menegangkan, tetapi kami tetap tenang. Bersyukur akhirnya bisa juara lagi,” ujarnya.