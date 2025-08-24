JPNN.com

Minggu, 24 Agustus 2025 – 20:02 WIB
Dominasi SDN Kalirungkut di MilkLife Soccer Challenge Surabaya 2025, Cetak Juara Ganda - JPNN.com Jatim
SDN Kalirungkut memborong juara dalam turnamen sepak bola putri MilkLife Soccer Challenge Surabaya 2025, Minggu (24/8). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ajang MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Surabaya Seri 1 2025-2026 resmi berakhir, Minggu (24/8). 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kalirungkut I/264 tampil dominan dengan menyapu bersih dua gelar juara di kategori usia (KU) 10 dan KU 12.

Pada partai final KU 12 di Stadion Brawijaya, SDN Kalirungkut I/264 mempertahankan gelar usai mengalahkan SDN Manukan Kulon II/499 B dengan skor 4-1. 

Sementara itu, di KU 10, tim Kalirungkut juga berjaya dengan kemenangan telak 4-0 atas SDN Ngagel Rejo I/396.

Turnamen sepak bola putri Milklife Soccer 2025 di Surabaya. Foto: Arry Saputra/JPNN

Kapten SDN Kalirungkut I/264 Bellamy Nabilla Ariellaputri menyebut kemenangan ini buah kerja sama dan ketenangan tim dalam menghadapi tekanan.

“Pertandingan menegangkan, tetapi kami tetap tenang. Bersyukur akhirnya bisa juara lagi,” ujarnya.

SDN Kalirungkut memborong juara dalam turnamen sepak bola putri MilkLife Soccer Challenge Surabaya 2025.
