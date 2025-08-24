Eduardo Perez: Kolektivitas Jadi Kunci Persebaya Libas Bali United 5-2

JPNN.com

Minggu, 24 Agustus 2025 – 09:04 WIB
Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez melakukan selebrasi bersama ofisial dan pemain saat bertanding melawan Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (23/8/2025) malam. ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez memuji kolektivitas timnya setelah meraih kemenangan telak 5-2 atas Bali United pada pekan ketiga Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (23/8) malam.

"Hari ini semua tahu, ini permainan yang sangat penting bagi kami karena menang pertama kali di kandang. Sangat senang bagi pemain, klub dan tentu saja bagi Bonek-Bonita," kata Perez seusai laga.

Menurutnya, kemenangan besar itu merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang tampil disiplin, bahkan dia membela bek Dime Dimov yang sempat mendapat kritik.

"Bagi saya, Dime Dimov memainkan permainan yang luar biasa. Dia punya tugas sangat sulit menghadapi penyerang Bali United dan dia berhasil," ucapnya.

Perez juga menyoroti variasi gol yang dicetak Rivera, Risto, Perovic, Bruno, hingga Gali sebagai bukti kolektivitas tim.

"Kalian bisa lihat hari ini, pemain-pemain yang berbeda mencetak gol. kami akan membuat lebih banyak peluang di pertandingan selanjutnya jika kami terus bermain seperti ini, ," tuturnya.

Meski kemenangan ini menjadi rekor pertama di kandang musim ini, Perez menegaskan fokusnya bukan pada statistik, melainkan hasil dari kerja keras para pemain.

Sementara itu, kapten Persebaya Bruno Moreira menilai hasil positif ini lahir dari konsistensi kerja keras skuad.

Eduardo Perez memuji kolektivitas para pemain Persebaya yang bisa memenangkan pertandingan melawan Bali United 5-2.
Sumber Antara
