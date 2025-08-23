Bajol Ijo Pesta Gol, Persebaya Kalahkan Bali United 5-2 di GBT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya tampil perkasa dengan menghajar Bali United 5-2 pada laga pekan ketiga Super League 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (23/8) malam.

Gol Persebaya dicetak Francisco Rivera pada menit ke-38 Risto Mitrevski pada menit ke-44, Mihailo Perovic menit ke-53, Bruno Moreira menit ke-61 (P) dan Gali Freitas menit ke-82.

Sementara itu, gol Bali United tercipta melalui Boris Kopitovic pada menit ke-45+2 dan Irfan Jaya menit ke-54.

Sejak awal laga, kedua tim bermain terbuka. Pada menit ke-13, Bali United melalui Boris Kopitovic memperoleh peluang lewat tendangan ke arah gawang, tetapi mampu ditepis Ernando.

Semenit berselang, Persebaya membalas melalui Francisco Rivera, tetapi tendangannya mengenai pemain belakang Bali United sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok.

Tidak berhenti di situ, klub kebanggaan Arek-Arek Suroboyo itu, terus memberi tekanan dan pada menit ke-23 Bruno Moreira melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti, tetapi masih dapat diamankan kiper Bali United, Mike Hauptmeijer.

Giliran Mihailo Perovic membuat peluang bagi Persebaya pada menit ke-28, sayang umpan cantik Bruno Moreira tidak bisa dikonversikan menjadi gol.

Gol Persebaya tercipta pada menit ke-38 setelah sepakan Rivera bersarang sisi kanan atas gawang Bali United yang dijaga Mike Hauptmeijer, usai menerima umpan dari Bruno Moreira.