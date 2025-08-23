MilkLife Soccer Challenge Surabaya: 1.662 Siswi Berlaga, Bilqis Jadi Sorotan

JPNN.com

Aksi Bilqis Nur Hidayah, pemain sayap kiri tim KU 12 SDN Klampis Ngasem 1 saat menunjukkan kemampuan bermain sepak bola di ajang MilkLife Soccer Challenge Surabaya Seri 1 2025 - 2026. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ajang MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Surabaya Seri 1 2025–2026 resmi bergulir di Stadion Brawijaya dan Stadion Bogowonto pada 19–24 Agustus 2025.

Sebanyak 1.662 siswi dari 79 SD dan MI di Surabaya dan sekitarnya ikut ambil bagian.

Mereka terbagi ke dalam 64 tim KU-10 dan 88 tim KU-12. Surabaya menjadi kota ketiga penyelenggaraan MLSC musim ini setelah Kudus dan Semarang.

Kompetisi ini akan digelar di 10 kota, termasuk Tangerang, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Solo, Malang, hingga Jakarta.

Di tengah ratusan pemain, perhatian tertuju pada Bilqis Nur Hidayah, siswi kelas 5 SDN Klampis Ngasem 1. Bermain sebagai winger kiri, tubuh mungilnya tak menyurutkan semangat melawan lawan berpostur lebih besar.

“Seran-seran lawannya, soalnya badanku kecil, tetapi semoga tim aku bisa juara,” kata Bilqis.

Bilqis berlatih hampir setiap hari. Dia bahkan ikut tiga SSB sekaligus, yakni Meta Football, Bulog Jatim, dan Juanda FC, serta membela klub futsal Gerhana FC.

“Capek sih, tetapi pengin bisa main sepak bola lebih bagus. Mama juga setuju, apa pun hobi positif pasti didukung,” ucapnya.

Siswo SDN Klampis Ngasem 1 Bilqis Nur Hidayah mencuri perhatian di MilkLife Soccer Challenge Surabaya 2025 dengan penampilannya saat bertanding.
