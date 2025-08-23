Piala Wali Kota Surabaya Resmi Jadi Multievent Tahunan, 6 Cabor Awali Gebrakan Atlet Muda

JPNN.com

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 10:35 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan Piala Wali Kota akan menjadi multievent olahraga tahunan yang melibatkan berbagai cabang olahraga (cabor).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Surabaya bersama komunitas anak-anak muda, dengan dukungan dari sponsor-sponsor lokal.

Eri menyebut pemerintah memberikan dukungan penuh, termasuk fasilitas tempat olahraga bagi para peserta.

“Kegiatan ini murni digerakkan anak-anak muda Surabaya, dengan support dari sponsor. Saya bangga sekali. Karena itulah kami fasilitasi tempatnya,” ujar Eri, Jumat (22/8).

Tahun ini, Piala Wali Kota menghadirkan enam cabang olahraga, yakni basket, bulu tangkis, panjat tebing, voli, esports, dan panahan.

Meski diselenggarakan secara mendadak, ajang ini mendapat sambutan positif dan antusiasme tinggi dari komunitas olahraga di Surabaya.

Eri menyatakan kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi strategi pembinaan jangka panjang bagi para atlet muda di Kota Pahlawan.

“Porprov hanya digelar dua tahun sekali. Nah, dengan adanya multievent ini, para atlet tidak lagi pasif saat jeda. Mereka tetap bisa bertanding, berkembang, dan berprestasi setiap tahun,” jelasnya.

Sebanyak enam cabor akan mengawali piala wali kota multievent olahraga tahunan di Surabaya.
