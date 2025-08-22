Arema FC Raih Target Besar, Bungkam Bhayangkara FC 2-1 di Kandang

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC membungkam Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan skor tipis 2-1 pada pertandingan Super League di Stadion Kanjuruhan, Jumat (22/8).

Pada babak pertama, meski bertindak sebagai tim tamu Bhayangkara Presisi Lampung FC langsung tancap gas mencuri gol dari tuan rumah Arema FC.

Bhayangkara menampilkan permainan taktis yang dikombinasikan serangan cepat dari sektor sayap kanan dan kiri untuk membongkar rapatnya pertahanan Arema FC.

Strategi yang diterapkan oleh tim tamu membuat Arema FC kesulitan mengembangkan permainan. Apalagi pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC juga menguasai sisi tengah lapangan.

Bhayangkara Presisi Lampung FC sanggup membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol yang dicetak oleh Fareed Sadat.

Kecolongan satu gol membuat Arema FC terpantik untuk mengejar ketertinggalan, serangkaian serangan dilancarkan untuk menyamakan kedudukan.

Arema FC baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-39 melalui Dalberto Luan yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor.

Setelah gol dari Dalberto, Arema FC langsung tampil solid dan mencoba menguasai lini tengah lapangan. Sayangnya, upaya itu harus dihadapkan dengan permainan keras tim tamu.