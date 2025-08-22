Atmosfer Bonek-Bonita Jadi Ujian Berat Bali United di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bali United datang dengan kewaspadaan tinggi saat melawan tuan rumah Persebaya Surabaya dalam laga pekan ketiga BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (23/8) malam.

Pelatih Bali United Johnny Jensen menegaskan, fokus timnya bukan hanya pada individu, melainkan pada kekuatan kolektif Bajol Ijo.

“Kami tidak hanya melihat satu pemain, tetapi menyiapkan rencana menghadapi Persebaya secara keseluruhan. Mereka punya kualitas bagus, dan kami akan mengantisipasinya dengan permainan kami sendiri,” kata Jensen dalam konferensi pers virtual, Jumat (22/8).

Menurut Jensen, Serdadu Tridatu sudah melakukan analisis detail dari pertandingan sebelumnya dan pola permainan Persebaya. Meski belum meraih kemenangan dalam dua laga awal, ia menilai timnya menunjukkan progres positif.

“Saya tidak kecewa karena kami menciptakan banyak peluang, bahkan 38 tembakan. Itu tanda kami berkembang. Saya percaya besok akan menjadi pertandingan menarik,” ujarnya.

Sementara itu, winger Bali United Reyner Barusu mengakui tantangan besar menanti di GBT. Atmosfer dukungan penuh Bonek dan Bonita diyakini akan menambah berat laga.

“Pertandingan pasti berat, apalagi di kandang Persebaya dengan suporter yang luar biasa, tetapi itu bukan alasan, kami akan berusaha semaksimal mungkin membawa tiga poin,” ucapnya.

Walakin, Reyner mengaku ingin memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan pelatih dengan kontribusi positif sehingga bisa membantu meraih kemenangan.