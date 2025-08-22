Persebaya Nekat Bidik Kemenangan Perdana di GBT, Bali United Siap Jadi Batu Uji!

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya bertekad meraih kemenangan kandang perdana pada ajang BRI Super League 2025/2026 saat menjamu Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (23/8) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persebaya Eduardo Perez menyadari misi itu tidak mudah karena lawan yang dihadapi adalah salah satu tim tangguh.

“Kami tahu Bali United adalah tim yang sangat bagus. Di awal musim, semua pertandingan sangat sulit, tidak ada pertandingan yang mudah bagi siapapun,” kata Perez, Kamis (21/8).

Meski begitu, pelatih asal Spanyol itu percaya timnya punya potensi besar.

“Kami tahu kekuatan Bali United, tetapi kami juga tahu potensi kami sendiri dan kami berharap kami akan bermain dengan sangat baik,” ujarnya.

Perez menambahkan persiapan tim terus dimatangkan. Dia belum menentukan starting eleven dan masih menunggu hasil evaluasi sebelum kick-off.

“Setiap pekan wajib ada evaluasi video pertandingan sebelumnya agar persiapan lebih maksimal. Susunan pemain akan diumumkan dua jam sebelum laga dimulai,” pungkasnya.

Bajol Ijo datang ke laga ini dengan modal positif setelah pekan lalu mencuri tiga poin di kandang Persita Tangerang lewat kemenangan tipis 1-0. (antara/mcr12/jpnn)