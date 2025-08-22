Belum Pernah Menang, Bhayangkara Incar Kemenangan Perdana di Markas Arema

jatim.jpnn.com, MALANG - Bhayangkara Presisi Lampung FC bertekad mencuri tiga poin saat melawat ke Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (22/8), menghadapi tuan rumah Arema FC.

Pelatih Bhayangkara Paul Munster menyatakan timnya sudah siap dan telah menganalisis kekuatan maupun kelemahan Singo Edan.

“Persiapan semuanya bagus, kami akan meraih tiga poin pada pertandingan besok,” kata Munster di Malang, Kamis (21/8).

Munster mengaku sudah menganalisis pola kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Arema FC. Itu akan dijadikan modal menyusun strategi dalam upaya menjinakkan tim tuan rumah.

“Kami akan berhati-hati ketika melawan Arema FC,” ucapnya.

Menurutnya, kemenangan di markas Arema sangat penting untuk mengangkat kepercayaan diri pemain.

“Besok akan menjadi pertandingan bagus untuk kami dalam meraih kemenangan,” ujarnya.

Bhayangkara belum pernah menang di dua laga awal BRI Super League 2025. Mereka kalah 0-1 dari Borneo FC dan imbang 1-1 melawan PSM Makassar. Saat ini, The Guardians baru mengoleksi satu poin dan duduk di peringkat 15 klasemen.