Arema FC Pasang Target Besar Lawan Bhayangkara FC Malam Ini

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC bertekad meraih kemenangan kedua saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (22/8).

Pelatih Arema FC Marcos Santos mengatakan seluruh pemain sudah siap tempur seusai mendapat waktu istirahat cukup setelah laga tandang ke markas PSIM Yogyakarta.

“Kami bermain untuk mendapatkan tiga poin. Tentu semua pemain harus bekerja keras agar bisa terwujud,” kata Marcos, Kamis (21/8).

Meski Bhayangkara belum sekalipun menang, Marcos menilai lawan tetap berbahaya.

“Kami respect terhadap Bhayangkara, itu penting,” ucapnya.

Dia juga mewaspadai pola permainan cepat dari sisi sayap yang menjadi ciri khas tim asuhan Paul Munster.

“Kami harus siap secara mental dan tampil lebih baik dari lawan untuk menang,” ujarnya.

Arema dipastikan tanpa bek asing Yann Motta yang absen karena kartu merah. Namun, Marcos sudah menyiapkan pengganti dan menyebut beberapa pemainnya bisa bermain di posisi berbeda.