Persik Kediri Bawa Misi Kebangkitan Lawan Dewa United

Kamis, 21 Agustus 2025 – 14:31 WIB
Tim Persik Kediri saat bertanding melawan Madura United di Stadion Gelora Joko Samudro, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Sabtu (16/8/2025) petang. Persik tunduk dengan hasil 1-2 dalam lanjutan Liga 1 2025/2026. ANTARA/ HO-Persik Kediri (Persik kediri)

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri bertekad meraih hasil positif saat melawan Dewa United di Banten International Stadium, Kabupaten Serang, Jumat (22/8).

Laga pekan ketiga Super League itu jadi momen kebangkitan Macan Putih setelah hanya meraih satu poin dari dua pertandingan awal.

Pelatih Persik, Ong Kim Swee, mengatakan timnya sudah melakukan evaluasi, termasuk menyiapkan rotasi pemain.

“Kami tahu pasukan Dewa United juga tidak mendapat keputusan yang positif. Jadi, ini pasti akan memberikan suatu tantangan yang cukup penting,” kata Ong, Rabu (20/8).

Pelatih asal Malaysia itu menyatakan persiapan terus dimatangkan, termasuk rotasi pemain.

Dia juga telah melakukan evaluasi sehingga pertandingan selanjutnya meraih hasil positif.

“Akan ada perubahan, tetapi saya masih memiliki waktu beberapa hari untuk menentukan,” ujarnya.

Dia juga menyoroti fokus para pemain ketika pertandingan memasuki menit-menit awal dan akhir pertandingan.

Persik Kediri siap bangkit melawan Dewa United di Super League 2025 seusai kalah melawan Madura United.
Sumber Antara
