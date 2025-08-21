Persik Kediri Bawa Misi Kebangkitan Lawan Dewa United

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri bertekad meraih hasil positif saat melawan Dewa United di Banten International Stadium, Kabupaten Serang, Jumat (22/8).

Laga pekan ketiga Super League itu jadi momen kebangkitan Macan Putih setelah hanya meraih satu poin dari dua pertandingan awal.

Pelatih Persik, Ong Kim Swee, mengatakan timnya sudah melakukan evaluasi, termasuk menyiapkan rotasi pemain.

“Kami tahu pasukan Dewa United juga tidak mendapat keputusan yang positif. Jadi, ini pasti akan memberikan suatu tantangan yang cukup penting,” kata Ong, Rabu (20/8).

Pelatih asal Malaysia itu menyatakan persiapan terus dimatangkan, termasuk rotasi pemain.

Dia juga telah melakukan evaluasi sehingga pertandingan selanjutnya meraih hasil positif.

“Akan ada perubahan, tetapi saya masih memiliki waktu beberapa hari untuk menentukan,” ujarnya.

Dia juga menyoroti fokus para pemain ketika pertandingan memasuki menit-menit awal dan akhir pertandingan.