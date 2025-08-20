Persik Kediri Pinjamkan Zikri Ferdiansyah dan Aulia Ramadhani ke Klub Liga 2

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri resmi meminjamkan dua pemain mudanya, Zikri Ferdiansyah dan Aulia Ramadhani ke klub Liga 2 atau yang kini bernama Championship.

Manajer Tim Persik Syahid Nur Ichsan mengatakan peminjaman dilakukan agar keduanya mendapat menit bermain lebih banyak.

"Ada tawaran peminjaman untuk kedua pemain tersebut. Kami terima, sampai akhir musim kompetisi Championship," kata Syahid, Selasa (19/8).

Zikri (21) dipinjamkan ke PSMS Medan, sedangkan Aulia yang berposisi gelandang bergabung dengan Persikad Depok.

Keduanya merupakan pemain Persik U23. Zikri didatangkan dari Persiraja Banda Aceh pada musim 2024/2025, sedangkan Aulia direkrut dari PSPS Pekanbaru di awal musim ini.

"Peminjaman sudah kami pertimbangkan. Kami pinjamkan agar pemain tersebut bisa mendapatkan jam bermain yang lebih banyak," ujarnya.

Championship menurut jadwal akan mulai digelar pada 12 September 2025.

Namun, operator kompetisi belum menentukan laga pembuka dengan hanya menjelaskan kompetisi akan dibagi ke dalam wilayah barat dan timur, yang masing-masing berisi 10 klub.