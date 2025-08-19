Laga Persik Kediri Vs Dewa United 22 Agustus Tidak di Kediri, Ini Alasannya

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri kembali harus pindah kandang saat menghadapi Dewa United di lanjutan BRI Liga 1 2025/2026.

Laga yang semestinya digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, dipindahkan ke Banten International Stadium, Serang, Jumat (22/8) pukul 19.00 WIB.

Manajer Persik M Syahid Nur Ichsan mengatakan pihaknya sudah menerima surat penyesuaian jadwal dari operator liga.

“Stadion masih dalam proses renovasi yang masih memerlukan waktu. Kami sudah komunikasi dengan Dewa United dan mereka bersedia dan dari Liga 1 tidak mempermasalahkan,” kata Syahid, Selasa (19/8).

Dia menjelaskan dalam putaran pertama ini laga Persik kontra Dewa United akan berstatus sebagai pertandingan home bagi Dewa United.

Sementara itu, pada putaran kedua, 7 Februari 2026, giliran Persik yang bakal menjadi tuan rumah di Kediri.

“Pada prinsipnya kami (Persik) tidak ingin kehilangan laga home. Oleh karena itu, kami berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan antara Dewa United dan Liga 1,” jelasnya.

Sebelumnya, Persik juga terpaksa pindah markas ke Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, saat menjamu Madura United pada 16 Agustus lalu.