Stadion Brawijaya Belum Siap, Persik Kediri Jamu Madura United di Gresik

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri dipastikan pindah markas sementara ke Stadion Gelora Joko Samudro, Kabupaten Gresik untuk menjamu Madura United pada Liga 1 Indonesia 2025/2026, Sabtu (16/8).

Ketua Panpel Persik Tri Widodo mengatakan pemindahan venue dilakukan karena Stadion Brawijaya Kediri belum siap digunakan karena masih dalam perbaikan.

"Di Stadion Brawijaya belum siap. Lampu juga belum ada pergerakan untuk dibenahi. Untuk lampu minimal wajib 1.500 luv dan di Stadion Brawijaya Kediri tidak memenuhi itu. Jadi, kami tunggu selesai perbaikan lampu," ujar Tri Widodo di Kediri, Rabu (13/8).

Dia menjelaskan perawatan lapangan tetap dilakukan dengan ‘top dress’ untuk meratakan permukaan serta tambal sulam area rumput yang rusak.

Persik sempat mempertimbangkan tiga stadion sebelum memilih Stadion Gelora Joko Samudro. Pihak panpel juga sudah berkoordinasi dengan pengelola stadion dan pihak keamanan di Gresik.

Hingga kini, izin pertandingan sudah turun, sehingga tinggal pelaksanaan pertandingan.

Dalam pertandingan melawan Madura United tersebut, panitia juga tetap menyiapkan tiket untuk dijual dengan harga Rp35 ribu per tiket untuk kelas ekonomi dan Rp65 ribu per tiket untuk kelas VIP.

"Tiket dijual melalui daring dan on the spot. Untuk tiket daring sudah dapat diakses mulai malam ini (13/8) melalui 'tiket persik.id', sedangkan untuk on the spot akan dibuka pada saat pelaksanaan pertandingan," kata Widodo.