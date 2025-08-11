Super League 2025: Divaldo Beberkan Faktor Kekalahan PSBS Biak dari Arema FC

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih PSBS Biak, Divaldo Alves, mengungkap penyebab kekalahan timnya 1-4 dari Arema FC pada laga Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (11/8).

Menurut pelatih asal Portugal itu, PSBS banyak kehilangan bola di sektor tengah sehingga Arema FC leluasa membangun serangan.

"Kami banyak kehilangan bola di zona tengah, lalu mencoba menahan dan pegang bola tetapi di full back kiri dan kanan selalu naik," kata Divaldo dalam konferensi pers seusai laga.

Dia menilai faktor pengalaman pemain juga berpengaruh. Secara organisasi permainan, PSBS dinilai masih perlu pembenahan.

"Semua kesalahan akan kami evaluasi," ucapnya.

Divaldo juga memuji penampilan kiper Arema FC, Adi Satryo yang sukses menggagalkan beberapa peluang emas PSBS.

"Ada beberapa momentum yang kami dapatkan tetapi adi selalu dalam posisi yang baik," ujar dia.

Selain itu, Divaldo menyoroti kinerja wasit Yudai Yamamoto yang memimpin laga. Ia menyayangkan tidak adanya pengecekan VAR dalam beberapa momen krusial yang diduga offside atau penalti.