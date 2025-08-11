JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Arema FC Libas PSBS Biak, Marcos Santos Minta Pemain Tak Cepat Puas

Arema FC Libas PSBS Biak, Marcos Santos Minta Pemain Tak Cepat Puas

Senin, 11 Agustus 2025 – 22:40 WIB
Arema FC Libas PSBS Biak, Marcos Santos Minta Pemain Tak Cepat Puas - JPNN.com Jatim
Pesepak bola PSBS Biak Mohcine Hassan Nader (dua kanan) berebut bola dengan pesepak bola Arema FC Yann Motta Pinto (kanan) disaksikan pelatih Marcos Vinicius Santos Goncalves (kiri) dalam pertandingan BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Senin (11/8/2025). Arema FC menang atas PSBS Biak dengan skor 4-1. ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTO

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC, Marcos Santos, memuji kerja keras anak asuhnya usai menang telak 4-1 atas PSBS Biak pada laga Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (11/8).

"Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pemain atas apa yang mereka lakukan. Pemain semuanya kompak,"kata Marcos dalam konferensi pers seusai laga.

Menurut pelatih asal Brasil itu, kemenangan ini merupakan hasil dari janji dirinya bersama pemain untuk bekerja keras demi membahagiakan Aremania dan Aremanita.

Baca Juga:

Maka dari itu, kemenangan hari ini menjadi awal yang baik untuk mendapatkan hasil positif ke depan. 

"Memang tidak bisa untuk terus memang tetapi kami terus bekerja keras untuk membahagiakan suporter," ujarnya.

Marcos menyebut kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa kondisi ruang ganti Arema FC sedang harmonis. Dukungan penuh suporter, pemain, dan ofisial membuatnya merasa betah di Malang.

Baca Juga:

"Saya datang jauh-jauh meninggalkan istri dan anak terus mendapatkan dukungan dari suporter, pemain, dan tim pelatih. Saya senang berada di sini," ucapnya.

Meski puas, Marcos mengingatkan para pemain untuk tidak cepat berpuas diri karena liga masih panjang.

Super League 2025: Arema FC bekuk PSBS Biak 4-1, Marcos Santos memberikan pujian kepada pemain.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   arema fc marcos santos super league berita liga 1 adi satryo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU