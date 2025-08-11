Arema FC Libas PSBS Biak, Marcos Santos Minta Pemain Tak Cepat Puas

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC, Marcos Santos, memuji kerja keras anak asuhnya usai menang telak 4-1 atas PSBS Biak pada laga Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (11/8).

"Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pemain atas apa yang mereka lakukan. Pemain semuanya kompak,"kata Marcos dalam konferensi pers seusai laga.

Menurut pelatih asal Brasil itu, kemenangan ini merupakan hasil dari janji dirinya bersama pemain untuk bekerja keras demi membahagiakan Aremania dan Aremanita.

Maka dari itu, kemenangan hari ini menjadi awal yang baik untuk mendapatkan hasil positif ke depan.

"Memang tidak bisa untuk terus memang tetapi kami terus bekerja keras untuk membahagiakan suporter," ujarnya.

Marcos menyebut kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa kondisi ruang ganti Arema FC sedang harmonis. Dukungan penuh suporter, pemain, dan ofisial membuatnya merasa betah di Malang.

Baca Juga: PSBS Biak Siap Beri Kejutan untuk Arema FC di Stadion Kanjuruhan

"Saya datang jauh-jauh meninggalkan istri dan anak terus mendapatkan dukungan dari suporter, pemain, dan tim pelatih. Saya senang berada di sini," ucapnya.

Meski puas, Marcos mengingatkan para pemain untuk tidak cepat berpuas diri karena liga masih panjang.