Arema FC Libas PSBS Biak 4-1, Dalberto Luan Cetak Hattrick

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC menumbangkan PSBS Biak dengan skor 4-1 dalam pertandingan Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (11/8).

Sebanyak tiga gol hattrick dicetak penyerang Arema FC Dalberto Luan dan gol satunya dicetak oleh Valdeci.

Pada babak pertama, Arema FC dan PSBS Biak langsung tancap gas menampilkan permainan cepat. Kedua tim silih berganti menebar ancaman ke jantung pertahanan lawan.

Arema FC yang bermain di hadapan publik sendiri memperagakan strategi bola-bola pendek dan dikombinasikan dengan umpan terobosan ke arah lini serang tim.

Permainan tim tuan rumah dijawab PSBS Biak dengan menampilkan serangan balik cepat yang mampu merepotkan pertahanan Singo Edan, julukan Arema FC.

Pada menit ke-17 penyerang Arema FC Dalberto Luan mampu mencetak gol, setelah berhasil mengeksekusi tendangan penalti. Arema FC unggul 1-0 atas tim tamu PSBS Biak.

Hingga menit ke-36, PSBS Biak masih kesulitan mengembangkan permainan. Para pemain dari tim berjuluk Badai Pasifik belum mampu mendapatkan peluang mencetak gol.

Keunggulan 1-0 Arema FC atas PSBS Biak bertahan hingga wasit Yudai Yamamoto meniup peluit panjang akhir babak pertama.