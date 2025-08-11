PSBS Biak Siap Beri Kejutan untuk Arema FC di Stadion Kanjuruhan

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih PSBS Biak Divaldo Alves menyatakan timnya siap memberi kejutan untuk tuan rumah Arema FC pada laga pekan pertama Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (11/8).

Divaldo berharap PSBS bisa mengikuti jejak PSIM Yogyakarta dan Persis Solo yang sukses mencuri tiga poin di kandang dua tim Jawa Timur lainnya, Persebaya Surabaya dan Madura United.

"Pertandingan pertama biasanya memang berat, seperti di Surabaya dan Madura, (tim tamu) tampil lebih kuat. Kami besok juga akan memberikan kejutan ke Arema," kata Divaldo alam konferensi pers di Stadion Kanjuruhan, Minggu (10/8).

Meski sadar laga akan berjalan berat, Divaldo yakin skuadnya mampu membawa pulang poin penuh. PSBS disebutnya tidak gentar bermain di hadapan Aremania, meski laga tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Arema FC.

"Kami datang ke sini (Stadion Kanjuruhan) bukan berjalan-jalan, tetapi untuk menang," ujar pelatih asal Portugal tersebut.

Divaldo punya kenangan manis di Stadion Kanjuruhan. Musim lalu, ia sukses mengantarkan Persik Kediri menang telak 3-0 atas Arema FC. Pengalaman itu ia tularkan ke para pemain untuk menambah motivasi dan memberi tekanan kepada tuan rumah.

"Kami Badai Pasifik (julukan PSBS Biak) adalah tim kuat, punya mental dan semangat yang kuat," ujarnya.

Meski optimistis, Divaldo tetap mewaspadai tiga pilar Arema FC, yakni striker Dalberto Luan, kiper Lucas Frigeri, dan gelandang Arkhan Fikri.