Arema FC Siap Tampil Beda di Super League 2025, Bidik Kemenangan Lawan PSBS Biak

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menjanjikan penampilan berbeda saat timnya menjamu PSBS Biak di laga perdana Super League 2025 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (11/8).

"Besok di kandang sendiri Arema akan tampil beda ketimbang saat piala presiden dan uji coba," kata Marcos dalam konferensi pers di kantor Arema FC, Kota Malang, Minggu (10/8).

Arema FC memang tampil loyo di Piala Presiden 2025. Singo Edan hanya meraih satu poin dari hasil imbang 2-2 melawan ISL All Star, lalu kalah 0-4 dari Oxford United (Divisi 2 Inggris), dan takluk 0-3 dari Persija Jakarta pada uji coba.

Marcos menyatakan duel melawan PSBS akan menjadi titik balik kebangkitan timnya. Apalagi laga ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-38 Arema FC.

"Latihan untuk persiapan menghadapi pertandingan besok cukup bagus dan besok hari yang spesial, karena bertepatan dengan ulang tahun Arema FC. Kami menginginkan tiga poin," ucap pelatih asal Brasil itu.

Sementara itu, gelandang anyar Arema FC, Luiz Gustavo, memastikan seluruh pemain siap memberikan kemenangan untuk Aremania dan Aremanita.

"Kami besok akan memberikan kebahagiaan bagi suporter, semoga besok bisa tiga poin," kata mantan pemain Iutano Futebol Clube, Brasil Serie C, itu.

Terkait status sebagai rekrutan baru Arema FC, Luiz menambahkan bahwa para pemain saat ini memiliki keterikatan kekeluargaan yang kuat dan kondisi itu membantunya untuk cepat beradaptasi.