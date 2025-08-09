Hadapi Bali United, Persik Kediri Andalkan Persiapan 7 Pekan, Ogah Kecolongan

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri tak mau meremehkan kekuatan Bali United saat kedua tim bentrok di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (10/8).

Pelatih Persik Ong Kim Swee mengakui laga tandang ke Bali bukan perkara mudah. Namun, persiapan panjang hampir tujuh pekan diyakini menjadi modal positif bagi Macan Putih.

"Kami tahu bertandang ke Bali bukan perkara yang mudah. Namun, persiapan yang telah kami lalui selama hampir tujuh pekan, saya percaya memberi suntikan yang cukup baik," ujar Ong di Kediri, Sabtu (9/8).

Menurutnya, Bali United memiliki materi pemain dan pelatih berkualitas, yang sudah terlihat dari hasil uji coba melawan tim-tim Liga 1 lainnya.

"Untuk Persik, dengan apa yang kami lakukan saat presession, utamanya ketika ingin meraih poin di Bali, perlu usaha. Dan saya percaya pemain siap untuk melakukan tugas dengan lebih baik," tuturnya.

Ong juga memutuskan tidak menggelar latihan resmi di Stadion I Wayan Dipta. Ia memilih berlatih di lapangan lain demi memberi waktu istirahat lebih banyak bagi pemain setelah perjalanan panjang Kediri–Bali.

"Kami hanya hadir sehari sebelum pertandingan dan untuk ke stadion ambil masa (waktu) yang lama. Saya rasa tidak perlu membuang masa 3-4 jam," kata dia.

"Jadi, kami berlatih di lapangan lain dan saya percaya itu mencukupi. Yang penting, kami harus tahu apa yang ingin dilakukan besok, dan bukan lapangan yang menentukan bisa menang atau kalah," imbuh dia