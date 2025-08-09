Persik Kediri Tambah Pemain Asing, Striker Spanyol Resmi Merapat

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri menambah amunisi baru dengan mendatangkan striker asal Spanyol Jose Enrique untuk mempertajam lini depan menjelang Liga 1 2025/2026.

Manajer Tim Persik M Syahid Nur Ichsan mengatakan perekrutan ini untuk melengkapi komposisi tim yang kini memiliki sembilan pemain asing.

“Kami mencoba untuk melengkapi kebutuhan tim. Setelah jumlah pemain asing ditetapkan, kami putuskan untuk menambah satu lagi legiun asing di lini delan,” ujar Syahid, Sabtu (9/8).

Jose Enrique menjadi pemain asing kedua asal Spanyol di Persik musim ini, setelah Imanol Garcia. Penyerang kelahiran 26 Agustus 1995 itu sebelumnya bermain di kompetisi Spanyol bersama At. Sanluqueño.

Pemain berpaspor Spanyol ini mengaku senang bisa bergabung dengan Macan Putih.

“Sekarang kami punya lebih banyak pilihan. Harapannya tim jni bisa membuat gol sebanyak-banyaknya,” kata Jose.

Dia bertekad memberikan yang terbaik untuk tim Persik Kediri. Selain itu, optimistis pengalamannya bisa membawa Persik untuk meraih hasil positif di kompetisi musim ini.

"Saya akan mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk klub. saya baru datang dan masih memiliki waktu. Tentunya akan bermain seperti yang saya tahu dan akan melakukan yang terbaik untuk membantu klub meraih target," kata dia.