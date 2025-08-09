Persik Kediri Siap Tampil Habis-habisan Hadapi Bali United di Laga Perdana Super League

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persik Kediri siap tampil habis-habisan saat menghadapi tuan rumah Bali United pada pekan pertama Super League 2025/2026 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (10/8).

Pemain anyar Persik Kediri, Novri Setiawan, mengaku optimistis menatap laga ini. Bermain menghadapi mantan klubnya justru menjadi motivasi tersendiri.

“Menghadapi Bali United menjadi motivasi tersendiri bagi saya. Saya tiga musim di sana. Namun, sebagai pemain profesional, saya akan bermain dengan lambang Persik Kediri di dada dan membantu tim meraih hasil terbaik,” kata Novri di Kediri, Jumat (8/8).

Novri menyebut adaptasinya di Persik berjalan lancar berkat suasana kekeluargaan yang kuat di dalam tim.

“Satu bulan lebih saya di sini melihat tim sangat positif. Mereka juga welcome terhadap satu sama lain sehingga ini menciptakan sistem kekeluargaan yang sangat baik dan membantu proses adaptasi seperti saya sebagai pemain baru,” ujarnya.

Ia bertekad membantu Persik tampil lebih baik dari musim sebelumnya.

“Saya siap memberikan yang terbaik dan kerja keras untuk tim. Ini seiring target yang ingin saya raih bersama Persik, di mana saya ingin membantu tim finish dj posisi lebih baik dari musim sebelumnya,” tuturnya.

Pelatih Persik Kediri, Ong Kim Swee, mengungkapkan progres tim menjelang laga perdana sangat positif, baik dari segi fisik maupun chemistry antarpemain.