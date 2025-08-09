Arema FC Datangkan Matheus Blade, Pemain Serba Bisa Asal Brasil

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC mendatangkan pemain serba bisa asal Brasil, Matheus Blade, untuk memperkuat skuad menghadapi Super League 2025/2026.

Pemain berusia 28 tahun itu direkrut untuk menambah kekuatan di sektor belakang sekaligus lini tengah.

“Kehadiran Matheus Blade adalah bagian dari strategi kami memperkuat sektor belakang dan lini tengah,” kata General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi di Malang, Jumat (8/8).

Blade berposisi asli sebagai bek tengah, namun juga piawai bermain sebagai gelandang bertahan. Kemampuan bermain di dua posisi membuatnya diyakini menjadi penyeimbang pertahanan dan permainan Singo Edan.

“Kami yakin Matheus Blade akan cepat beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Perekrutan ini murni berdasarkan kebutuhan tim menurut pelatih,” ujarnya.

Memiliki tinggi 188 sentimeter, Blade berpengalaman bermain di Serie B dan Serie C Liga Brasil. Kehadirannya diharapkan tak hanya memperkokoh pertahanan, tetapi juga membimbing pemain muda Arema FC di lapangan.

Blade sudah bergabung dalam sesi latihan internal Arema FC dan menunjukkan kualitas serta semangat bertarungnya.

“Kami makin solid dan siap bersaing di kompetisi dengan semangat baru,” tutur Yusrinal.