Persiapan Persik Paling Matang Musim Ini, Siap Tempur Hadapi Bali United

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Manajemen Persik Kediri menilai persiapan tim berjuluk Macan Putih semakin matang menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2025/2026.

Direktur Pengembangan Bisnis Persik Arthur Irawan menyebut musim ini menjadi persiapan terbaik klub dalam beberapa tahun terakhir.

“Saya melihat justru musim ini persiapan paling matang karena kami salah satu tim yang persiapannya paling awal,” kata Arthur, Jumat (8/8).

Arthur memuji gaya kepelatihan Ong Kim Swee yang dinilai sangat teliti, terorganisasi, dan memiliki rencana yang jelas mulai dari tahap fisik hingga taktik.

“Saya berterima kasih ke coach karena plan dan orangnya sangat organize. Jadi, koordinasi berjalan lancar dan visi dari rencana jelas, mulai tahap fisik sampai taktikal,” ujarnya.

Persik telah melakoni sejumlah laga uji coba dengan hasil memuaskan. Namun, Arthur menegaskan hasil uji coba tidak menjadi patokan utama, melainkan sebagai ajang evaluasi.

Selain fokus di lapangan, Arthur menyebut manajemen juga mendorong pengembangan klub dari sisi bisnis.

“Semoga lebih bagus lagi, maju lagi. Dari sisi marketing juga bisa lebih besar lagi dan semoga ke depan Persik tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga kasta Asia, menjadi klub yang lebih sehat dan besar,” katanya.