Eduardo Perez Bongkar Kekuatan PSIM Jelang Laga Persebaya Vs PSIM di GBT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya mewaspadai kejutan PSIM Yogyakarta pada laga pekan perdana BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (8/8) malam.

Pelatih Persebaya Eduardo Perez menilai PSIM, yang baru promosi ke kasta tertinggi, bukan lawan sembarangan. Tim berjuluk Laskar Mataram itu dilatih arsitek berpengalaman asal Belanda, Jean-Paul van Gastel, dan diperkuat deretan pemain berkualitas.

“Mereka tim yang bagus, punya pelatih berpengalaman di Eropa dan memiliki pemain berkualitas,” ujar Perez dalam konferensi pers di Stadion GBT, Kamis (7/8).

Walakin, Perez mengaku tim pelatih sudah menganalisis kekuatan lawan, termasuk profil pemain secara individual, sebagai langkah antisipasi untuk meraih kemenangan di laga pembuka.

Dia optimistis Bajol Ijo siap tampil maksimal setelah menjalani pramusim panjang. Sekitar 95 persen pemain dalam kondisi fit, meski beberapa masih memulihkan cedera ringan.

Sementara itu, bek asing Persebaya Risto Mitrevski memastikan semua pemain termotivasi untuk memulai musim baru.

“Dalam pertandingan pertama seperti ini, semua pemain sangat termotivasi pastinya,” ucapnya.

Laga Persebaya kontra PSIM akan menjadi partai pembuka resmi Super League 2025/2026 yang digelar pukul 19.00 WIB. Persebaya musim lalu finis di peringkat keempat Liga 1, sementara PSIM berstatus juara Liga 2.