Datang dari Brazil, Marcos Santos Resmi Jadi Pelatih Kepala Arema FC

jatim.jpnn.com, MALANG - Manajemen Arema FC resmi menunjuk pelatih asal Brazil Marcos Santos sebagai pelatih kepala baru menggantikan Ze Gomes untuk menghadapi kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2025/2026.

Pengumuman resmi perekrutan Marcos dilakukan melalui akun Instagram resmi klub, @aremaofficial, pada Kamis (26/6). Dalam unggahan tersebut, manajemen Singo Edan memperkenalkan Marcos lewat satu foto dan satu video perkenalan.

"Please welcome, our head coach (selamat datang, kepada pelatih kepala kita) Mr Marcos Santos. Selamat bertugas coach," tulis unggahan tersebut.

"Selamat datang di Malang, mari berjuang bersama," lanjut unggahan lainnya.

Unggahan foto perkenalan pelatih anyar ini disukai lebih dari 24 ribu akun, sementara videonya mencatatkan lebih dari 28.900 like hanya dalam beberapa jam.

Marcos Santos menyatakan telah menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala Arema FC, dan akan mulai memimpin sesi latihan perdana pada Jumat (27/6).

"Saya tiba kemarin, hari ini hanya tanda tangan kontrak saja. Besok sudah bisa mulai memimpin jalannya sesi latihan tim," kata Marcos.

Menurutnya, Arema FC menjadi satu-satunya klub Liga 1 yang mengajukan tawaran serius. Selebihnya datang dari klub-klub di Brazil. Keputusan memilih Arema karena klub ini memiliki nama besar dan tradisi kuat di sepak bola Indonesia.