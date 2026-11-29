jatim.jpnn.com, MALANG - Polisi menetapkan anggota Polres Malang berinisial RAA sebagai tersangka, kasus kecelakaan yang tewaskan Sugiarto alias Sugik, di Jalan Raya Bulurejo, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan peristiwa tabrakan yang melibatkan truk Mitsubishi bernomor polisi X 5073-34 itu terjadi, Sabtu (28/11) sekitar pukul 01.30 WIB.

Ketika itu, truk dinas kepolisian yang dikendarai RAA menabrak sepeda motor Honda Scoopy. Akhirnya, pengemudi dan penumpang kendaraan roda dua tersebut mengalami luka.

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Keduanya pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang agar segera mendapat penanganan medis. Namun, salah satunya meninggal dunia saat dirawat.

“Atas nama institusi Polri, khususnya Polda Jawa Timur dan Polres Malang, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Kami turut berduka atas peristiwa ini,” kata Jules dalam keterangan persnya, Minggu (29/11).

Penyidik telah memeriksa sebanyak enam saksi, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan rekaman CCTV, dan kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Hasilnya, Satlantas Polres Malang menemukan indikasi kelalaian pengemudi kendaraan dinas, yakni pengaturan kecepatan kendaraan, jarak aman, dan kurangnya kehati-hatian dalam berkendara dengan memperhatikan kondisi jalan.

“Hasil pemeriksaan saksi, olah TKP, serta analisis terhadap rekaman CCTV menjadi bagian dari dasar penyidik dalam menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” ujarnya.