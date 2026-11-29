jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Razia gabungan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo menemukan empat warga binaan positif mengonsumsi narkotika jenis amfetamin.

Temuan tersebut diketahui setelah petugas melakukan tes urine secara acak dalam razia yang digelar pada Sabtu (28/11) malam.

Kepala Lapas Kelas I Surabaya Sohibur Rachman mengatakan empat warga binaan yang dinyatakan positif tersebut masing-masing berinisial HMP, HI, DTS, dan H. Mereka merupakan warga binaan kasus narkotika dengan masa pidana berbeda.

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HMP dan DTS masing-masing menjalani pidana 15 tahun, HI tujuh tahun, sedangkan H sembilan tahun.

"Berdasarkan hasil tes urine acak yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo, keempatnya dinyatakan positif menggunakan narkoba. Kami akan melakukan pendalaman sesuai prosedur internal pemasyarakatan untuk mengungkap kasus ini," kata Rachman, Sabtu (28/11).

Dia menjelaskan keempat warga binaan tersebut telah dipindahkan ke sel dengan pengawasan tinggi selama proses penyelidikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo berlangsung.

Rachman menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, hak keempat warga binaan untuk menerima remisi juga akan dicabut.

Dalam razia yang melibatkan 88 petugas gabungan tersebut, petugas turut mengamankan puluhan barang terlarang dari dalam sel hunian. Barang-barang yang ditemukan antara lain senjata tajam dan stop kontak.