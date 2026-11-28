jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono menyatakan empat anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam kasus penganiayaan maut terhadap siswi SMAN 7 Malang tidak diizinkan mengikuti ujian sekolah.

Keputusan tersebut diambil karena keempat anak yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu masih harus menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik kepolisian.

Dekananto menyampaikan sikap tersebut setelah bertemu dan mendengarkan aspirasi keluarga korban. Dia juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya siswi berusia 17 tahun itu serta memastikan penyidikan berjalan secara serius.

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"Saya sampaikan bahwa saya tidak izinkan untuk para pelaku atau tersangka itu untuk mengikuti ujian karena ini masih dalam pemeriksaan intensif," kata Dekananto di Malang, Sabtu (28/11).

Selain terkait ujian sekolah, Dekananto mengungkapkan adanya perkembangan baru dalam penyidikan. Polisi menerima dua rekaman video yang diduga memperlihatkan kekerasan lain terhadap korban sebelum peristiwa yang merenggut nyawanya.

Video tersebut diserahkan oleh ibu korban. Polda Jatim kemudian membentuk tim khusus untuk menganalisis rekaman sekaligus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka yang telah ditahan.

"Ini salah satu dari video itu ada tersangka yang saat ini kita tahan dan juga ada pelaku lain. Ini akan kita ungkap betul, kita akan proses sehingga ini akan kita lakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengungkap kejadian-kejadian sebelumnya di mana masih ada pelaku lain," katanya.

Di sisi lain, Kapolda Jatim turut menanggapi aksi perusakan rumah orang tua salah satu tersangka hingga pembakaran mobil patroli polisi di Kabupaten Malang, Jumat (27/11) malam.