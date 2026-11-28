jatim.jpnn.com, MALANG - Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono berkomitmen mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan seorang siswi SMA berinisial SN (17) meninggal dunia di Kota Malang.

Kapolda memastikan proses hukum terhadap perkara tersebut berjalan tegas, profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penegasan itu disampaikan setelah penyidik Polresta Malang Kota menetapkan empat anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) sebagai tersangka. Keempatnya telah ditangkap dan ditahan sejak Jumat (27/11), kemudian dititipkan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

“Jajaran kepolisian berkomitmen menindak tegas para pelaku dengan mengedepankan profesionalisme dan transparansi penyidikan,” tegas Irjen Pol Dekananto kepada wartawan di Malang, Sabtu (28/11).

Dekananto juga menegaskan bahwa keempat ABH untuk sementara tidak diizinkan mengikuti ujian sekolah karena masih menjalani pemeriksaan intensif.

“Saya sampaikan, saya tidak izinkan untuk para pelaku atau tersangka ini untuk mengikuti ujian karena ini masih dalam pemeriksaan intensif,” tuturnya.

Selain memastikan proses hukum berjalan, Kapolda Jatim menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Dia berharap keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi peristiwa tersebut.

Dalam perkembangan penyidikan, polisi juga mendalami kemungkinan adanya unsur perencanaan dalam tindak pidana tersebut. Penyidik turut menelusuri seluruh rangkaian kejadian, termasuk informasi tambahan dari keluarga korban.