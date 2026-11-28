jatim.jpnn.com, MALANG - Polresta Malang Kota memastikan empat anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam kasus penganiayaan terhadap seorang siswi berinisial SN (17) hingga meninggal dunia telah ditahan di Lapas Perempuan Malang.

Wakapolresta Malang Kota AKBP Alex Sandy Siregar mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menyelesaikan pemeriksaan terhadap keempat ABH secara maraton.

"Terhadap keempatnya (ABH) telah dilakukan mengikuti proses pemeriksaan yang tadi disampaikan secara maraton, terus menerus. Kemudian, setelah selesai pemeriksaan kami menitipkan langsung empat ABH ke Lapas," kata Alex, Sabtu (28/11).

Polresta Malang Kota sebelumnya telah menetapkan keempat ABH sebagai tersangka pada Jumat (27/11). Mereka kini menjalani proses hukum di Lapas Perempuan Malang.

Informasi mengenai penahanan tersebut juga disampaikan melalui unggahan Instagram resmi Polresta Malang Kota.

"Pada Jumat, 27 November 2026 penyidik Sat Reskrim Polresta Malang Kota telah menetapkan empat ABH tersangka dan hingga saat ini sudah dilakukan penahanan di Lapas Wanita," ujarnya.

Polresta Malang Kota menegaskan bahwa keempat ABH tidak dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan. Penyidikan kasus tersebut juga dipastikan berlangsung secara transparan hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Lapas Perempuan Malang membenarkan telah menerima keempat ABH tersebut. Konfirmasi itu disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi lembaga tersebut.