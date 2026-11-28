jatim.jpnn.com, BLITAR - Polres Blitar Kota mengungkap praktik perjudian jenis togel Hongkong di wilayah hukumnya. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang pria berinisial AS (42) di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.

Kasat Reskrim Polres Blitar Kota AKP Ryando Ervandes Lubis mengatakan penangkapan dilakukan di Jalan Kaliporong Nomor 140, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo.

"Tersangka diduga berperan menerima titipan nomor togel beserta uang taruhan dari para pemain, kemudian merekap dan mengirimkannya kepada atasannya melalui aplikasi WhatsApp untuk diteruskan kepada bandar togel hongkong," kata Ryando, Jumat (27/11).

Ryando menjelaskan dalam menjalankan aktivitas tersebut, AS menerima pesanan nomor togel dari para pemain secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp.

Apabila transaksi dilakukan secara langsung, pemain menyerahkan uang taruhan kepada tersangka. Selanjutnya, seluruh nomor yang terkumpul direkap dan dikirimkan kepada atasannya melalui telepon genggam milik AS.

Nomor-nomor tersebut kemudian diteruskan kepada bandar togel Hongkong. Proses pengundian biasanya berlangsung sekitar pukul 23.00 WIB.

Pemain dinyatakan menang apabila nomor yang dipasang sesuai dengan hasil undian. Sebaliknya, taruhan dinyatakan kalah jika nomor yang dipilih tidak cocok dengan hasil pengundian.

"Kekalahan penombok atau pemain judi ditentukan jika nomor undian togel hongkong tidak cocok maka kalah dan uang taruhannya diambil oleh bandar," kata Ryando.