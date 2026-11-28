jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Polres Pamekasan mengusut dugaan penggelapan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) milik seorang warga lanjut usia. Nilai bantuan yang diduga tidak diterima korban selama dua tahun tersebut mencapai Rp33,7 juta.

Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto mengatakan penyidik mulai memeriksa sejumlah pihak terkait untuk mendalami laporan tersebut.

"Hari ini kami mulai melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak terkait kasus ini," kata Yoyok, Jumat (27/11).

Kasus tersebut dilaporkan oleh Hamidah, 71, warga Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan. Perempuan lanjut usia yang mengalami tunanetra itu mengaku tidak menerima bantuan yang menjadi haknya selama dua tahun, meskipun namanya tercatat sebagai penerima bantuan.

"Dalam laporan yang disampaikan ke Mapolres Pamekasan Hamidah mengaku sudah dua tahun tidak menerima bantuan yang seharusnya ia terima, padahal yang bersangkutan masuk dalam daftar penerima bantuan," katanya.

Yoyok menjelaskan selain memeriksa sejumlah pihak, kepolisian juga telah membentuk tim khusus untuk menelusuri proses pencairan bantuan tersebut.

Pemeriksaan awal dilakukan terhadap pelapor dan sejumlah kerabat dekat korban. Selanjutnya, penyidik berencana meminta klarifikasi kepada tim pendamping PKH serta pejabat Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.

"Selain itu, dalam waktu dekat kami juga akan meminta klarifikasi tim pendamping PKH dan pejabat dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan," ujarnya.