jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menyita uang senilai Rp1,35 miliar dari MM, advokat yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (TS KBS).

Penyitaan tersebut dilakukan untuk memulihkan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan penyitaan dilakukan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus pada Senin (23/11).

"Penyitaan dilakukan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus pada Senin (23/11) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-4881/M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 19 November 2026," kata Gede, Sabtu (28/11).

Dia menjelaskan uang hasil penyitaan tersebut telah disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya Kejati Jatim. Dana itu akan disimpan hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

MM diketahui merupakan advokat dari Kantor Ma'ruf Syah & Partner. Dia menjadi satu dari empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Kebun Binatang Surabaya tahun anggaran 2025–2026.

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Tiga tersangka lainnya ialah MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW sebagai Direktur Operasional dan Umum, serta EES yang merupakan anggota Badan Pengawas.

Dalam perkara tersebut, penyidik menduga terdapat pengeluaran dana KBS melalui MM dengan dalih biaya penutupan perkara. Pengeluaran pertama senilai Rp500 juta terjadi pada Februari 2025, berkaitan dengan penyelidikan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.